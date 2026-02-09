Desde el viernes 5 de febrero de 2026 se encuentra desaparecida Mariana Mancuso, una mujer de 42 años, vista por última vez en la ciudad de Mar del Plata. La búsqueda se intensifica con el correr de las horas y su familia solicita la colaboración de la comunidad para dar con su paradero.

Según informaron sus allegados, ese viernes Mariana mantuvo contacto habitual con familiares, hermanos y amigos. Cumplió con su jornada laboral como lo hacía de manera regular, visitando distintos domicilios, y fue vista por familiares en la zona de Cerrito Sur. Sin embargo, nunca regresó a su casa.

“El día viernes fue el último día que se contactó con nosotros, con la familia y con los amigos. Cumplió con su jornada laboral como siempre. A uno de los familiares le comentó que iba a ir a la cancha el sábado, porque siempre va a los partidos de Aldosivi. No volvió a casa el viernes y el sábado tampoco tuvimos noticias”, relató Tais, hija de Mariana.

La joven agregó que personas que suelen verla en la cancha confirmaron que Mariana no asistió al partido, algo que llamó la atención ya que era una costumbre habitual. “La gente que la conoce de la cancha, que la ve siempre, dice que nunca llegó”, explicó.

Ante la ausencia de novedades, la familia realizó la denuncia correspondiente, que quedó radicada en la Comisaría 5ª de Mar del Plata. Además, organizaciones sociales se sumaron a la difusión del caso bajo la consigna #BuscamosAMariana y #PrestanosTusOjos.

Cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero debe comunicarse de inmediato al 911 o al teléfono de Red Solidaria Mar del Plata: +54 9 223 531-1774.