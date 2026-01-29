Con un movimiento de gente “importante”, pero con un nivel de consumo “moderado”, el titular de la Unión Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA) Seccional Mar del Plata, Pablo Santín, consideró cuando está cerrando enero que la temporada “no es ni la mejor de los últimos tiempos, pero tampoco la peor”.

En diálogo con El Marplatense, el gremialista indicó que “si bien se ve un movimiento de gente importante, sobre todo en todo lo que tiene que ver con las fiestas, con el sur y con el turismo joven, es un turismo distinto. El joven no va a un restaurante, generalmente no va a un hotel: alquilan cinco o seis jóvenes un departamento y van a un supermercado”.

En ese sentido, remarcó que “no es ni la mejor temporada de los últimos tiempos y, si lo comparamos con la pandemia, tampoco es la peor”. En ese sentido, aseguró que el consumo es “muy moderado”, especialmente en ese sector turístico que no corresponde a los jóvenes.

Según los números “concretos” aportados por el titular de UTHGRA local, en enero huno un promedio de ocupación hotelera del 65%, con picos del 80%. Y en el caso de los hoteles 5 estrellas “tuvieron picos de hasta el 100%”.

En ese sentido, agregó: “Si tomás como referencia temporadas anteriores, la mejor de los últimos diez años, que fue hace tres años, tuvimos un promedio global de ocupación del 85%, con picos del 100% y lista de espera en el Emtur para conseguir alojamiento”.

“La realidad es que vamos por el medio y que los números hablan de una temporada tranquila; quizás no es la que esperábamos, pero por supuesto que somos agradecidos de tener turismo y nunca vamos a perder la esperanza ni las expectativas de tener una gran temporada de verano o, por lo menos, poder tener un turismo más fluido durante los 12 meses del año”, señaló el referente de los trabajadores hoteleros y gastronómicos.