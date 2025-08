La Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos (UTHGRA) de Mar del Plata expresó su “profunda preocupación” por la caída del turismo en la ciudad, que afecta “gravemente a los sectores de hotelería y gastronomía”. El período de vacaciones de invierno, que comienza en los próximos días, muestra reservas de apenas un 30%, reflejando un panorama “desalentador”, lo que “pone en riesgo el empleo y el sustento de miles de familias”.

En lo que va de 2025, Mar del Plata ha registrado una constante disminución en la actividad turística, en línea con la tendencia nacional. Según Pablo Santín, secretario general de UTHGRA Mar del Plata, “los últimos fines de semana largos fueron un fracaso: no se vio movimiento turístico significativo, la ocupación hotelera fue del 30 o 40%, las estadías fueron más cortas y el consumo cayó de manera alarmante”.

Durante los fines de semana largos de junio, por el Día de la Bandera y la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes, la ocupación hotelera en la ciudad no superó el 40% en la mayoría de los establecimientos, con una caída de al menos 20 puntos respecto a años anteriores.

El impacto económico es “notorio” en toda la cadena turística, donde la hotelería y la gastronomía ocupan un lugar central. Varios hoteles han cerrado temporalmente durante este invierno, y muchos locales gastronómicos han reducido su operativa, cerrando algunas noches o funcionando con pocas mesas: “La imagen es desoladora, nos duele como trabajadores y es muy injusta, porque Mar del Plata tiene una gastronomía de excelencia, con muy buenos establecimientos y propuestas, y laburantes capacitados que brindan atención de primer nivel”.

A nivel nacional, la situación no es más alentadora. Durante los fines de semana largos de junio, viajaron 2.162.750 turistas, un 16,6% menos que en 2024, con un gasto total reducido en un 27,9% a precios constantes. Además, las estadías promedio se acortaron de 2,9 a 2,2 noches. “Esto impacta de lleno en la hotelería y la gastronomía, donde la actividad encuentra alivio en los fines de semana largos en tiempos de retracción del consumo general. Junio fue muy flojo y hasta en mayo, con buen tiempo, la ocupación hotelera fue del 50% sobre una base de varios hoteles cerrados después de la temporada”, analizó Santín.

La caída del turismo se suma al retroceso en la actividad comercial. Según la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP), las ventas en Mar del Plata acumulan casi medio año de balances negativos, con una caída del 9,8% interanual en junio y del 4% en los fines de semana largos. Esta situación, según UTHGRA, “afecta el empleo, los ingresos y la calidad de vida de miles de familias; es real, no una tabla de Excel”.

Ante este escenario, UTHGRA Mar del Plata instó a las autoridades a implementar políticas urgentes para reactivar el consumo interno y el turismo. “Si no hay reactivación, no hay consumo. Y si no hay consumo, no hay trabajo. En esa coyuntura estamos hoy”, remarcó Santín.