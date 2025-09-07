El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, informó que los primeros datos oficiales se conocerán cuando se haya escrutado el 30 por ciento de las mesas, estimando que esto ocurrirá cerca de las 21:00. “Hoy es un día histórico, porque es la primera vez que una provincia desdobla y organiza una elección con más de 14 millones de electores y casi 7.000 locales de votación”, señaló.

Bianco destacó que la jornada transcurrió con normalidad desde las 8 de la mañana, cuando abrieron todas las mesas, y subrayó que no hubo largas filas, asegurando que el proceso fue organizado y ágil.

Desde el Centro de Cómputos en Monte Grande, partido de Esteban Echeverría, el funcionario agradeció la labor conjunta de todos los organismos involucrados: la Junta Electoral, la Cámara Nacional Electoral, el Juzgado Federal N°1 de La Plata, a cargo de Alejo Ramos Padilla, así como los trabajadores del Ministerio de Gobierno y de la Dirección de Cultura y Educación de la provincia.

También reconoció la participación de más de 30 mil efectivos del Ministerio de Seguridad provincial, de las distintas fuerzas federales del Ministerio de Seguridad Nacional y del Correo Argentino, encargado de la logística y transmisión de datos. Bianco extendió su agradecimiento a las fuerzas políticas y a los fiscales que trabajaron en las escuelas durante toda la jornada.

Actualmente, se está realizando el escrutinio provisorio y la transmisión de telegramas hacia el Centro de Cómputos, cuyos resultados podrán consultarse a través de la aplicación y la web de Elecciones Bonaerenses 2025. El escrutinio definitivo se conocerá el próximo sábado.

