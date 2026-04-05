A tres meses de haber sido detenido en Caracas por fuerzas estadounidenses, Nicolás Maduro reapareció con un mensaje en el que llamó a la unidad, el diálogo y la reconciliación en Venezuela. Lo hizo junto a su esposa, Cilia Flores, a través de redes sociales.

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El pronunciamiento coincidió con el domingo de Pascua y estuvo cargado de referencias religiosas. En el texto, el exgobernante apeló a la fe, la esperanza y el amor como pilares para superar la crisis política que atraviesa el país.

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No se trata de su primera aparición pública desde la detención. Días atrás, ambos ya habían difundido mensajes en los que aseguraban mantenerse “firmes y serenos”, en medio del proceso judicial que enfrentan en Nueva York por cargos vinculados al narcotráfico y otros delitos.

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La captura de Maduro en enero marcó un punto de inflexión en la situación política venezolana y abrió una etapa de transición con cambios en el poder. En ese contexto, sus recientes declaraciones vuelven a poner el foco en la posibilidad de diálogo como salida al conflicto.

El mensaje, difundido en una fecha simbólica, refuerza su intención de instalar un llamado a la reconciliación en un escenario aún marcado por la tensión política y la incertidumbre institucional.

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