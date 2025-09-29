Durante octubre, el servicio de guardavidas funcionará todos los días de 11 a 17 horas en puntos clave: La Perla (balnearios 1 al 4), Torreón del Monje, Complejo Playa Grande, Punta Cantera IV-V, Waikiki, Arroyo Lobería – Cruz del Sur y Arroyo Seco II – Manantiales Club de Mar.

A partir del 1 de noviembre y hasta el 5 de abril, el operativo se extenderá a todas las playas de la ciudad con los siguientes horarios: de 8 a 20 entre el 1 de noviembre y el 8 de marzo; de 8 a 19.30 del 9 al 22 de marzo; y de 8 a 19 desde el 23 de marzo hasta el cierre del operativo, el 5 de abril.

El plan también contará con tres embarcaciones fijas de apoyo, ubicadas en Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur, para reforzar la cobertura en zonas de mayor concurrencia.

Desde el Municipio destacaron que la medida forma parte de los esfuerzos para promover un uso seguro de los espacios públicos y naturales, anticipándose a la temporada alta de verano.

Toda la información actualizada sobre balnearios y horarios está disponible en el portal oficial: www.mardelplata.gob.ar/seguridadenplayas.

