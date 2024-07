La derrota de la Selección Argentina Sub 23 en su debut en los Juegos Olímpicos de París 2024 se sintió en Saint Etienne, donde Javier Mascherano no dudó en gritar que estaba viviendo "el circo más grande" de su vida, y también en Miami, donde Lionel Messi tomó su celular y subió a su cuenta de Instagram una palabra que resumió perfecto el 2-1 con Marruecos: insólito.

En una historia en la única red social que maneja, y en la que lo siguen 504 millones de personas, el capitán del campeón del mundo y reciente bicampeón de América escribió "insólito", con letras blancas sobre un fondo negro, y un emoji de asombro.

El capitán de la Selección Argentina se expresó luego del bochornoso desenlace.

Messi, que disfruta de las vacaciones familiares al tiempo que se recupera de la lesión en el tobillo derecho, no perdió el tiempo una vez que el árbitro sueco Glenn Nyberg pitó el final de Argentina y Marruecos, en el arranque de los Juegos Olímpicos que se disputan en Francia.

También Rodrigo De Paul usó Instagram, donde le mostró su apoyo al plantel olímpico, que está reforzado por Gerónimo Rulli, Nicolás Otamendi y Julián Alvarez. "Más que nunca con ustedes. Pueden contra todos", remarcó.

Su compañero Nicolás Tagliafico, en tanto, le subió el tono a la polémica en su cuenta de X. "Saliendo del circo, ¿vamos a hablar del motivo por el que se suspendió o nos vamos a seguir haciendo los boludos? Si hubiese sido al revés ni me imagino lo que estarían diciendo", cruzó el lateral.

Saliendo del circo, ¿vamos a hablar del motivo por el que se suspendió o nos vamos a seguir haciendo los boludos? Si hubiese sido al revés ni me imagino lo que estarían diciendo. 😡🤦🏻‍♂️🎪 — Nico Tagliafico (@nico_taglia) July 24, 2024

En la cancha, en tanto, al que se lo escuchó fuerte y claro fue a Javier Mascherano. El entrenador del seleccionado Sub 23 dijo cuando el árbitro anuló el 2-2 de Medina: "Es el circo más grande que vi en mi vida".

Tras los tres minutos adicionados a los 15´ iniciales que desembocaron en la caída, los jugadores pasaron por la zona mixta. Allí, uno de los campeones del mundo que refuerza el plantel, Gerónimo Rulli, afirmó: "Fue vergonzoso. Nos sentimos usados".

Además, el arquero contó: "Salimos porque nos dijeron que el show debe continuar. Esto no es serio, no es profesional".

En diálogo con los periodistas, Mascherano agregó: "No pretendemos que nos beneficien, pero tampoco que nos tomen el pelo como hoy".

"Lo que pasó adentro de la cancha fue un escándalo. No es un torneo de barrio, son los Juegos Olímpicos. Se paró el partido siete veces, no me pasó nunca como jugador que falle siete veces la seguridad en un partido de este nivel. Tenes que tomar una decisión a la tercera vez que entran", profundizó.

El entrenador, asimismo, contó que mientras estuvieron en el vestuario creyeron que el partido "estaba suspendido por seguridad". "Comentarte qué pasó, no sé. Estuvimos una hora y 20 en el vestuario en los que en nunca nos avisaron qué iba a pasar. 'Estamos viendo, estamos viendo', repetían. Los capitanes de Marruecos tampoco lo querían jugar. No me parece partido para jugar tres minutos después tampoco. Fue un papelón", concluyó.