Científicos de Mar del Plata del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA) desarrollan un filtro doméstico experimental capaz de remover micro y nanoplásticos del agua potable mediante un sistema híbrido que combina luz UVC y materiales absorbentes de bajo costo. La investigadora Carla Di Luca, integrante del equipo, explicó los avances del proyecto y el contexto en el que se inscribe esta iniciativa frente a una problemática ambiental creciente.

Ads

En ese marco, señaló que actualmente el equipo se encuentra “optimizando estas investigaciones a escala laboratorio” y precisó que la meta es avanzar hacia una aplicación concreta en el ámbito doméstico. “El objetivo final del proyecto es desarrollar este prototipo que apunta a optimizar los filtros purificadores de mesada”, indicó en diálogo con El Marplatense.

Di Luca detalló que los micro y nanoplásticos son “partículas plásticas de tamaño muy pequeño” y advirtió que su presencia ya es generalizada a nivel global. En ese sentido, explicó que “al día de hoy sabemos que estos nuevos contaminantes se han encontrado en prácticamente todas las matrices ambientales”, lo que incluye “cuerpos de agua, organismos vivos, comida e incluso el cuerpo humano”.

Ads

Puede interesarte

Con relación al proyecto, que fue distinguido en la categoría Senior del reconocimiento Franco-Argentino, sostuvo que el eje central es abordar específicamente la contaminación en agua destinada al consumo. En ese sentido, remarcó que la iniciativa “busca enfrentar esta problemática que es la presencia de micro y nanoplásticos en fuentes de agua, en particular en agua de consumo”.

Sobre el funcionamiento del desarrollo, la investigadora indicó que la propuesta consiste en un sistema “híbrido para la remoción de estos contaminantes en agua potable” y explicó que el mecanismo integra distintas etapas de tratamiento: “Proponemos combinar una etapa de fotólisis UVC, esto es una etapa de oxidación usando una fuente de luz muy potente, con una etapa de captura en materiales de bajo costo, absorbentes, que retengan a estos micro y nanoplásticos en su superficie”.

Ads

Finalmente, destacó el enfoque sustentable del proyecto, tanto por su potencial aplicación doméstica como por los insumos que utiliza. En ese sentido, subrayó que “para esto vamos a usar materiales derivados de residuos industriales”, en línea con una estrategia que busca no solo remover contaminantes, sino también valorizar desechos y reducir el impacto ambiental del propio dispositivo.