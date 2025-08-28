El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 28 de agosto en Mar del Plata una jornada con mínima de 3°C y máxima de 18°C.

Durante la mañana se espera niebla, mientras que hacia la tarde el cielo estará nublado y por la noche parcialmente nublado.

La probabilidad de precipitaciones será nula (0%) a lo largo de todo el día.

En cuanto al viento, soplará desde el sector norte, con intensidades entre 13 y 31 km/h, aunque por la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.

En síntesis, será un jueves fresco, con algo de niebla y viento moderado, pero sin lluvias en la ciudad.

