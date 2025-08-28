Desde lejos no se ve: Mar del Plata entre la niebla y el viento del norte
El SMN anunció una temperatura máxima que rondará por los 18 grados.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este jueves 28 de agosto en Mar del Plata una jornada con mínima de 3°C y máxima de 18°C.
Durante la mañana se espera niebla, mientras que hacia la tarde el cielo estará nublado y por la noche parcialmente nublado.
La probabilidad de precipitaciones será nula (0%) a lo largo de todo el día.
En cuanto al viento, soplará desde el sector norte, con intensidades entre 13 y 31 km/h, aunque por la tarde podrían registrarse ráfagas de hasta 50 km/h.
En síntesis, será un jueves fresco, con algo de niebla y viento moderado, pero sin lluvias en la ciudad.
