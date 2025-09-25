En el continente, Argentina es una potencia histórica y de buen presente en la natación regional. Pero ante el poderoso Brasil, en su casa (las competencias se desarrollan en el predio del Maracaná), los nadadores marplatenses ratificaron el trabajo de alto nivel que se realiza en la ciudad.

Ads

Puede interesarte





Competidores de Honu Beach, Atlantis, Natatorio Rosso, Kimberley y Once Unidos se colgaron medallas en el primer día del evento. Catalina Dos Santos se quedó con la medalla de oro en los 200 metros libres de Juveniles A y el primer puesto junto a sus compañeras que representaron a Argentina en la posta de 4x100 libres.



Ads

Por su parte, Malena Toni y Mía Di Pace, se consagraron campeonas sudamericanas en 4x100 libre de Juveniles B. Catalina Acacio, en tanto, ganó la medalla de bronce en los 100 metros pecho del Juvenil B.



Matías Chaillou, por último, se quedó con la plata en los 100 metros espalda de Juveniles B y en la posta 4x100 libre. Una jornada que comenzó y terminó a tope para los marplatenses que encabezaron la cosecha de preseas de la delegación argentina.



Ads