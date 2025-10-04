La Municipalidad de General Pueyrredon, a través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos. Además, previamente brindarán charlas sobre tenencia responsable de mascotas.

En principio, desde el lunes 6 al jueves 9 de octubre, una unidad funcionará en la Sociedad de Fomento Cerrito San Salvador, ubicada en Tripulantes del Fournier 4639. Se recuerda que en todas las sedes los vecinos deberán presentarse antes de las 8 y no es necesario sacar turno.

Por otro lado, en la misma fecha un quirófano permanecerá en el José María Minella, donde su ingreso será por el estacionamiento ubicado en la avenida de las Olimpíadas y Ortiz de Zárate, mientras que el lunes 6 estará presente una unidad en el Galpón Municipal de Parque Camet, para el que se accede por Beltrán 5400.

En tanto, del martes 7 al jueves 9 de octubre será el turno del CDI Pueyrredon, ubicado en Calabria 7877, y el sábado 11 una unidad estará en el Centro Cultural de Batán, ubicado en Calle 128 entre colectora y 143. En esa última locación, se priorizan vecinos de Batán y la zona, por lo que es necesario asistir con DNI en mano.

A su vez, las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, serán de lunes a jueves antes de las 10 y sábado antes de las 8.

En último lugar, indicaron que para garantizar la accesibilidad del servicio se admitirá solo un animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede.