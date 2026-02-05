Con el lanzamiento de la campaña Carnaval de Vacunas, la Secretaría de Salud de la Municipalidad persigue el objetivo de acercar las dosis a los barrios de la ciudad en un contexto donde se observan “bajas en los porcentajes de vacunación de calendario”, según indicó la directora de Salud, Verónica Palmisciano.

La funcionaria recordó que “las vacunas de calendario son seguras, gratuitas y obligatorias” y resaltó que en los últimos años desde la Municipalidad han notado “bajas en los porcentajes de vacunación de calendario, lo que nos motiva a intensificar estrategias para lograr las metas esperadas”.

Sobre el Carnaval de Vacunas, Palmisciano indicó que “la idea es siempre evitar las oportunidades perdidas en vacunación”. Para esto, es que cuentan “todo el año” con los 34 CAPS, entre los que se encuentra el Centro de Salud Nº1 con horario extendido de lunes a lunes de 08:00 a 18:00.

Además de este espacio, la directora de Salud recordó que también se utilizan con este fin el CEMA, los dispositivos Salud en tu Barrio. “Y especialmente en este mes, con esta campaña que llamamos Carnaval de Vacunas”.

La campaña de vacunación del Calendario Nacional se desarrollará durante todo febrero en distintos Polideportivos Municipales, de lunes a viernes de 09:00 a 14:00, con el objetivo de acercar las dosis a los barrios de la ciudad. Además, quienes concurran podrán retirar entradas para espectáculos infantiles de la temporada.

El operativo se realizará hasta mañana en el Polideportivo Las Heras (Fortunato de la Plaza 8438); del lunes 9 al viernes 13 en el Polideportivo Centenario (Tierra del Fuego 3150); del lunes 16 al viernes 20 en el Polideportivo Colinas de Peralta Ramos (Albert Einstein 1502); y del lunes 23 al viernes 27 en el Polideportivo Libertad (Ituzaingó 8350).

Desde la Secretaría de Salud informaron que se priorizarán las vacunas de ingreso escolar para niños nacidos en 2021 y las correspondientes a los 11 años para quienes nacieron en 2015. También podrán completar esquemas pendientes las personas de años anteriores que no tengan dosis aplicadas y quienes se acerquen con su libreta recibirán control y aplicación inmediata en caso de faltantes.