El fiscal federal Carlos Martínez, a cargo de la investigación por el episodio ocurrido a bordo del buque fresquero Niño Jesús de Praga, aseguró que hasta el momento no existe una denuncia formal por intento de abuso y que la causa se encuentra en una etapa inicial centrada en la recolección de pruebas.

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“Hasta el momento no hay denuncia de intento de abuso. Sí alguna situación irregular como la que se relata y estamos recabando evidencia para determinar qué pudo haber pasado”, explicó el funcionario judicial en declaraciones a El Marplatense.

En ese marco, Martínez señaló que la tripulante involucrada se encuentra en buen estado y recibiendo contención, al tiempo que precisó que, tras el arribo de la embarcación, se realizaron requisas tanto en el barco como a los tripulantes. “No se encontraron drogas ni ningún otro elemento que pudiera vincularse al hecho”, detalló.

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Asimismo, indicó que actualmente se analizan las cámaras de seguridad del buque, una de las medidas clave para reconstruir lo sucedido durante la navegación. La investigación, que tramita en el fuero federal, busca esclarecer las circunstancias de un episodio que, por ahora, permanece sin una calificación penal definida.

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