Después de que se conociera que Javier Milei va a ir al Luna Park a presentar “Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”, su nuevo trabajo editado por Planeta que tenía pautado dar a conocer en la Feria del Libro, el titular de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, aseguró que el principal problema con la Casa Rosada fue que le exigían 5000 entradas gratis para que el Presidente encabece su acto. Según calculó, esto representa $25.000.000.

La aclaración de Vaccaro se dio luego que el propio Milei expresara que desde la organización hubo hostilidad “al estilo kirchnerista” contra él y por eso llevó a cancelar la presentación de su libro en La Rural. Ante esto, el también titular de la Asociación Borgesiana de Buenos Aires aclaró que se habían puesto “de acuerdo en todos los detalles” con la Rosada, salvo cuando en la negociación les pidieron “5000 entradas gratuitas para el acto”.

Puede interesarte

“No existió tal hostilidad. El martes vinieron unas 20 o 25 personas en representación de la secretaría general de la Presidencia, de la Casa Militar y de la seguridad del Presidente, y nos pusimos de acuerdo en todos los detalles para que él haga la presentación del libro en ese espacio que nosotros no tenemos contratados, pero que La Rural, según nos manifestaron, cedía sin problemas a Javier Milei”, relató Vaccaro.

En diálogo con Urbana Play, contó un dato que sumó un nuevo ingrediente a la polémica. “Lo único que yo veo que aparece por ahí dando vueltas es que ellos nos pidieron 5000 entradas gratuitas para el acto. En principio, yo como presidente de la fundación no tengo facultades para dar 5000 entradas de un domingo. Eso son 25 millones de pesos”, sostuvo.

“Nosotros le dijimos que no podíamos. A lo único que le dijimos que no es a eso”, puntualizó Vaccaro, a menos de 24 horas de que Milei asegurara que decidió no ir al predio de Palermo para no exponerse a un posible bloqueo.