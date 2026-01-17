La fragata ARA “Libertad” arribó ayer por la tarde a la Base Naval Mar del Plata, proveniente del Apostadero Naval Buenos Aires, comandada por el capitán de navío Jorge Gabriel Cáceres, y permanecerá en la ciudad hasta el jueves 29, cuando finalizarán las jornadas de puertas abiertas al público.

La denominada “Embajadora de los Mares” abrirá sus puertas en el marco de los festejos por el centenario de la Base Naval Mar del Plata, que celebrará un nuevo aniversario de su creación el próximo 5 de octubre. Las visitas podrán realizarse de 17:00 a 21:00, con ingreso libre y gratuito, y permitirán recorrer el buque e interactuar con su tripulación: el ingreso será por el Puesto N°7 (Boulevard Marítimo Patricio Peralta Ramos s/n).

El arribo fue acompañado por una escolta de veleros pertenecientes al Centro Naval Mar del Plata, Yacht Club Argentino, Club Náutico Mar del Plata y Club Motonáutico, que acompañaron a la nave durante su ingreso a la dársena.

En la Base Naval Mar del Plata, mientras la Banda de Música interpretaba marchas militares, la fragata fue recibida por el flamante comandante del Área Naval Atlántica y jefe de la base, comodoro de marina Fernando Pérez Kühn, junto a directores, jefes y titulares de los distintos destinos de la unidad.

A las actividades se suma el patrullero oceánico ARA “Bouchard”, que difundirá parte del trabajo que desarrolla la Armada Argentina en el litoral marítimo, mientras que la Banda de Música del Área Naval Atlántica acompañará las jornadas en el parque náutico con marchas militares y canciones populares.

La propuesta se completa con stands informativos de los institutos de formación de la Armada, asesoramiento sobre la oferta académica y posibilidades de incorporación, exhibición de material técnico y profesional, y charlas del personal militar orientadas a difundir el quehacer naval y las tareas en el ámbito marítimo nacional.