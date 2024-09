Además de aceite vegetal usado, ecobotellas y desechos tecnológicos, los Puntos Verdes dispuestos por la Municipalidad recibirán también neumáticos en desuso, que serán reciclados y reinsertados en la industria para evitar que contaminen el ambiente y que se conviertan en posibles criaderos de aedes aegypti, mosquito vector del dengue. Este viernes 20 el dispositivo estará apostado en Plaza Italia (12 de octubre y Don Orione) de 10:00 a 14:00.

A los neumáticos en desuso se los denomina NFU, residuos que, en principio, no son peligrosos ya que son inertes y no tóxicos pero no son biodegradables y, debido a su composición y a su estabilidad química, se estima que después de su vida útil, tardan unos 600 años en degradarse.

Su composición aproximada es de 72% caucho, 25% acero y el restante 3% está conformado por fibras. Los neumáticos han sido diseñados para resistir condiciones mecánicas y meteorológicas duras -son resistentes al ozono, la luz y las bacterias- lo que los hace prácticamente indestructibles por el paso del tiempo.

Sin embargo, su eliminación de manera inapropiada o su producción en grandes cantidades, puede contaminar gravemente el ambiente u ocasionar problemas a la hora de eliminarlos.

Con relación a la recolección de residuos, el objetivo de la iniciativa es brindarle un destino sustentable a este material con alto potencial de reciclado, para ser recuperado dentro de la cadena productiva.

“Estamos trabajando para que todos los residuos en General Pueyrredon tengan un dispositivo que contemple su disposición final o su reingreso al sistema productivo”, explicó Santiago Bonifatti, presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos, que tiene a cargo la iniciativa.

En ese sentido, destacó el funcionario que “como sucedía con el aceite usado, a los residuos eléctricos y electrónicos y las ecobotellas, este es otro tipo de residuo que hoy no tiene un circuito y le estamos dando una posibilidad para luego poder ser parte de un proceso de reciclado”.

Según datos relevados por la Dirección de Gestión de Residuos del EMSUR, hoy lo que ingresa como neumáticos representa apenas el 0,6% de residuos que entran al relleno sanitario por mes. “Esto significa que hay una gran cantidad de este tipo de desechos en nuestra ciudad que no están siendo dispuestos de forma adecuada, con los riesgos que esto conlleva para la salud y el ambiente”, indicó el funcionario.

En cuanto a los Puntos Verdes, se anticipó que el próximo viernes 27 estarán en Plaza Güemes (Roca y Buenos Aires) de 10:00 a 14:00; el sábado 28 estará en el Colegio Gutenberg dentro de la jornada Tortenfest, de 15:00 a 19:00; y se recordó que finalmente existen puntos fijos en el Palacio Municipal y en el Museo Lorenzo Scaglia, de Plaza España.