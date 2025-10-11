A través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, el Municipio continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos.

Desde el lunes 13 al viernes 17 de octubre, una unidad funcionará en la Sociedad de Fomento Florencio Sánchez, ubicada en Dellepiane 2431. En todas las sedes, los vecinos deberán presentarse antes de las 8.

Por su lado, el lunes 13 estará presente una unidad en el Galpón Municipal de Parque Camet, con ingreso por Beltrán al 5400, y del martes 14 al viernes 17 de octubre será el turno del CIC El Martillo, ubicado en Coronel Vidal 2665.

Además, las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, serán de lunes a viernes antes de las 10.

Por su parte, el sábado 18 una unidad estará en el Centro Cultural de Batán, ubicado en Calle 128 entre colectora y 143. Se priorizan vecinos de Batán y la zona, y se debe asistir con DNI en mano.

Y también ese sábado, una unidad estará presente en Parque Hermoso, en la Capilla María Reina De Los Apóstoles, en Vignolo 6468 (ex 206 y 9).

Se recuerda que las castraciones en estas sedes serán por orden de llegada y sin turno previo, y que para garantizar la accesibilidad del servicio, se admitirá sólo un animal por persona y se realizarán 15 castraciones por sede.