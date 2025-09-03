Un error de comunicación en el gobierno estadounidense provocó la cancelación de la firma del acuerdo de exención de visas con Argentina, cuando una delegación oficial ya viajaba a Washington.

Según el sitio Axios, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, impulsó el convenio sin coordinar con el Departamento de Estado, lo que derivó en un traspié diplomático que un funcionario calificó de “vergonzoso”.

Fuentes señalaron que el Departamento de Estado, bajo la conducción de Marco Rubio, también pidió tiempo para evaluar el acuerdo en el marco de las denuncias de corrupción que involucran al gobierno de Javier Milei.

Como parte del entendimiento frustrado, Argentina se había comprometido a reemplazar los sistemas informáticos de origen chino en sus aduanas por tecnología estadounidense. La suspensión dejó en evidencia la falta de coordinación dentro de la administración de Donald Trump y tensó las gestiones bilaterales.

Un alto funcionario norteamericano admitió

Fuente: Noticias Argentinas