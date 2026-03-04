La Banda Sabinera, el grupo de músicos que acompañó durante años a Joaquín Sabina en sus giras, se presentará en Mar del Plata con un espectáculo dedicado al cancionero del artista español.

Bajo el lema “Giramos cuando el jefe descansa, buscando valientes que quieran cantar con nosotros”, la banda continúa recorriendo escenarios para celebrar las canciones de Sabina, luego de que el cantautor se despidiera de los escenarios y del público argentino a comienzos de 2025 con una serie de diez conciertos en el Movistar Arena.

Aunque Sabina ya no se presenta en vivo, su obra sigue vigente. Sus canciones continúan sonando en plataformas digitales, en los recuerdos de sus seguidores y también en los escenarios a través de este proyecto integrado por músicos que formaron parte de su histórica banda.

La presentación en Mar del Plata será la primera vez que La Banda Sabinera actúe en solitario en la ciudad. Durante años, el grupo tuvo momentos propios dentro de los conciertos del artista español: cuando Sabina se retiraba a cambiar de vestuario, ellos tomaban el escenario para interpretar clásicos de su repertorio con total libertad.

En esos pasajes construyeron una fuerte conexión con el público, ofreciendo versiones personales de temas emblemáticos y manteniendo el espíritu de las canciones que marcaron a varias generaciones.

La formación está integrada por Mara Barros en voz, Jaime Asúa en guitarra, Paco Beneyto en batería, Laura Gómez Palma en bajo y Antonio García de Diego en teclados, músicos con una extensa trayectoria dentro del universo artístico de Joaquín Sabina.

Las entradas para el recital ya se encuentran a la venta en la boletería del Teatro Radio City, ubicado en San Luis 1750, y también a través de la plataforma Plateanet.