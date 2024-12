El intendente Guillermo Montenegro aseguró que a partir de enero las fuerzas de seguridad municipales contarán con armas no letales para combatir la delincuencia. Y ante las dudas que generan en algunos sectores de la población, aseguró que se trata de “una herramienta necesaria”.

En diálogo con la prensa, el jefe comunal confirmó que el mes próximo ingresará la orden de compra, “con presupuesto acotado”. En una primera instancia se adquirirán 30 armas cortas y rifles de asalto, cinco de cada uno, “que dan un poco más de distancia y carga”. Además, se entrenará al personal para capacitarlo en el uso de esta tecnología.

Además, confió, no es necesario que el pedido pase por el Concejo Deliberante: “No se necesita ningún tipo de normativa. De hecho las podés comprar vos hoy y usarlas. Pero nosotros sí vamos a capacitar al personal para llevar adelante un protocolo de actuación. Se evaluó con mucha seriedad qué es lo que tenemos que hacer para combatir a los violentos. Y esta es la mejor, una herramienta más”.





Montenegro recordó que la policía municipal “no puede contar con armas de fuego” y es por ese motivo es que “tomamos la decisión de las armas no letales”. Y sobre cómo será su uso, indicó que a la hora de la compra “se ve cuáles son las que están siendo probadas, esto tiene en el mundo una utilización de cuatro cinco años. Cómo se ha ido trabajando en otros municipios o provincias”.

No obstante, reconoció que “en la situación en la que está actualmente Mar del Plata no podemos estar de brazos cruzados. Si no soy un espectador al que los vecinos le reclaman el problema que tienen, como la rotura de vidrios, con gente violenta en la puerta de la casa, de su negocio, esto pasa en toda la ciudad”.

“Creo que está claro que lo que tenemos que hacer es trabajar pensando en el vecino que se levanta a las seis de la mañana, que tiene el problema en la puerta de su casa, le rompen la vidriera, que no puede ir a laburar o entrar a su hotel. Ese es el planteo que vienen haciendo todos los vecinos de la ciudad y esta es la decisión que yo tomé porque entiendo que es una herramienta necesaria para combatir a los violentos en Mar del Plata”, manifestó el jefe comunal.

Puede interesarte

Montenegro hizo mención también a aquellas acciones que ya se llevaron adelante en su gestión para contener la inseguridad: “Empezamos con una serie de herramientas que tienen que ver con la utilización de tecnología, el anillo digital, las cámaras. Pero también queremos dotar de una posibilidad y esta herramienta necesaria para combatir a los violentos de la ciudad”.

Y sobre lo que sucede en las calles consideró que “el violento es aquel que cree que puede llevar adelante una forma de vida en el espacio público haciendo lo que quiere. Y no, hay normas que hay que respetar, el que no lo hace, tendrá sus consecuencias”.