A través de la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, el Municipio continúa recorriendo los barrios de la ciudad con los quirófanos móviles para la castración de perros y gatos.

Ads

Desde el próximo lunes hasta el viernes, una unidad funcionará en la asociación de fomento Bosque Grande, ubicada en Reforma Universitaria al 1665. En todas las sedes, los vecinos deberán presentarse antes de las 8, menos para las esterilizaciones en la Dirección de Zoonosis y Bienestar Animal, ubicada en Canesa y Guanahani, que serán de lunes a viernes antes de las 10, y los sábados sí, antes del horario repetido.

Por otro lado, en la misma fecha un quirófano permanecerá en el estadio José María Minella, para el que su ingreso será por el estacionamiento ubicado en la avenida de las Olimpíadas y Ortiz de Zárate.

Ads

Puede interesarte

Mientras tanto, el lunes estará presente una unidad en el Galpón Municipal de Parque Camet, en Beltrán al 5400, y del martes al viernes será el turno de la sociedad de fomento Florencio Sánchez, situada en Dellepiane al 2431.

Por último, el sábado una unidad estará en el Centro Cultural de Batán, ubicado en Calle 128 entre Colectora y 143. En este caso, se priorizará a vecinos de Batán y la zona, y se solicita asistir con DNI en mano.

Ads

También comunicaron que las castraciones serán por demanda espontánea y sin turno previo, y para garantizar la accesibilidad de las castraciones a todos los vecinos se admitirá un solo un animal por persona.

Puede interesarte

Vacunación antirrábica

En cuanto a la vacunación antirrábica para perros y gatos mayores a 3 meses, informaron que se realizará desde el lunes al sábado de 9:30 a 12:30.

El cronograma será el siguiente: el lunes en la sociedad de fomento Florencio Sánchez (Dellepiane al 2431), el martes en la asociación vecinal de fomento Santa Isabel de Chapadmalal (Calle 783 y 6), el miércoles en la sociedad de fomento Playa Serena (Calle 445 al 350), el jueves en la sociedad de fomento Bosque Grande (Reforma Universitaria al 1655), el viernes en la sociedad de fomento Don Emilio (Canesa al 1638) y el sábado en el Centro Cultural Batán (Colectora y 128).

Ads

En este sentido, remarcaron que no se pueden vacunar hembras preñadas y en lactancia, ni animales enfermos o convalecientes.

Para conocer los requisitos para de las castraciones e información sobre vacunación antirrábica, los vecinos pueden ingresar en https://www.mardelplata.gob.ar/zoonosisweb.