La Universidad Nacional de Mar del Plata informó que a partir del lunes 9 de marzo se abrirá la inscripción para acceder al Boleto Universitario, un beneficio destinado a estudiantes de la casa de estudios.

Ads

El trámite deberá realizarse de manera online a través del sistema informático universitario SIU Guaraní, donde los alumnos deberán completar el proceso de registro para solicitar el beneficio.

Según detallaron desde la universidad, para acceder al boleto es necesario cumplir con algunos requisitos: ser estudiante regular de la UNMdP, residir en la provincia de Buenos Aires, vivir a más de dos kilómetros de la facultad, haber aprobado al menos tres materias durante el año anterior y una materia en el cuatrimestre inmediato anterior.

Ads

Una vez finalizado el proceso de inscripción y validado el beneficio, los estudiantes podrán acreditar el saldo equivalente a 45 viajes mensuales en su tarjeta SUBE.

La carga podrá realizarse en terminales automáticas SUBE, mediante celulares con tecnología NFC o en colectivos que cuenten con la opción de carga a bordo.

Ads

Puede interesarte