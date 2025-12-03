A través de un proyecto de resolución, el bloque de concejales de Unión por la Patria propuso entregarle un reconocimiento a la Asociación Regional de Taekwondo de General Pueyrredon por “su destacada contribución al desarrollo deportivo, educativo y social de la comunidad marplatense”.

Ads

La Asociación Regional de Taekwondo de General Pueyrredon fue fundada en el año 1996, consolidándose como la institución referente de esta disciplina en el ámbito local y regional, y se encuentra oficialmente reconocida por el Ente Municipal de Deportes y Recreación.

La Asociación está afiliada a la Federación de Taekwondo Bonaerense y a la Confederación Argentina de Taekwondo, siendo esta última la máxima autoridad del deporte a nivel nacional, lo que le otorga legitimidad institucional y deportiva.

Ads

A lo largo de su trayectoria ha formado maestros, dirigentes y atletas que representaron a Mar del Plata y a la Argentina en competencias nacionales, provinciales e internacionales, incluyendo los Juegos Evita, Juegos Bonaerenses y Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

En la iniciativa, a la cual El Marplatense tuvo acceso, desde la bancada K se indicó que “la Asociación desarrolla una importante tarea social y comunitaria, promoviendo la inclusión, la disciplina y la formación integral de personas a través del programa de Taekwondo Comunitario, mediante jornadas de integración y actividades en distintos barrios del Partido de General Pueyrredon”.

Ads

Puede interesarte

Y se agregó que “actualmente la Asociación cuenta con múltiples centros de enseñanza distribuidos en todo el territorio municipal, entre ellos clubes, polideportivos municipales y asociaciones de fomento donde instructores acreditados dictan clases y talleres en pos del desarrollo deportivo y social de la comunidad”.

“El Taekwondo, como arte marcial milenario y deporte olímpico, fomenta valores fundamentales tales como el respeto, la perseverancia, la disciplina, el autocontrol y el espíritu indomable, promoviendo una formación integral de la persona más allá de la competencia deportiva”, se añadió.

“La práctica de esta disciplina contribuye de manera comprobada a la salud física, mental y emocional, favoreciendo la coordinación motriz, la flexibilidad, la confianza y la convivencia social, siendo una herramienta preventiva y educativa de alto impacto en niños, jóvenes y adultos. La labor sostenida de la Asociación representa un ejemplo de compromiso con el deporte, la educación y la inclusión social, fortaleciendo la identidad deportiva marplatense y promoviendo valores que contribuyen al desarrollo humano y comunitario”, finaliza el texto.