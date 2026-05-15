Ante la preocupación generada por el aumento de casos de meningitis en el país, desde el Colegio de Farmacéuticos de General Pueyrredon remarcaron la importancia de reforzar la vacunación y sostener las políticas de prevención sanitaria.

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En diálogo con “Nunca se sabe”, programa que se emite por Radio Mitre Mar del Plata (FM 103.7), el presidente de la entidad, Mario Della Maggiora, aseguró que Argentina cuenta con “uno de los mejores sistemas públicos de vacunación del mundo” y destacó el rol clave de las vacunas para disminuir enfermedades y evitar brotes.

“Hay que analizar los datos epidemiológicos con profundidad, porque muchas veces los números globales requieren ver cómo están distribuidos los casos, en qué zonas se producen y qué tipo de meningitis está circulando”, explicó.

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No obstante, consideró fundamental continuar promoviendo la inmunización de la población y sostuvo que el sistema sanitario argentino mantiene una amplia cobertura gratuita a través del Estado.

“Si hay algo que caracteriza a la Argentina, más allá de todos los problemas que tenemos, es un muy buen sistema público de vacunación. La oferta de vacunas que existe en nuestro país es una de las mejores del mundo”, afirmó.

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En ese sentido, indicó que actualmente gran parte de la población accede a las dosis a través del sistema público, situación que también se refleja en las farmacias.

“Hace 15 o 20 años vacunábamos mucho más en farmacias. Eso no significa que la gente se vacune menos, sino que hoy accede gratuitamente al sistema público, y eso es una buena noticia”, destacó.

Della Maggiora aclaró además que la evaluación sobre la necesidad de aplicar refuerzos o ampliar esquemas depende del análisis que realicen infectólogos y epidemiólogos, quienes deben determinar qué tipo de meningitis circula y cómo se distribuyen los casos.

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“Hay distintos tipos de meningitis y distintas cepas. La definición sobre reforzar una vacunación depende de estudios epidemiológicos y de las autoridades sanitarias”, señaló.

Durante la entrevista, el referente farmacéutico recordó además campañas históricas de vacunación en Argentina, como las realizadas contra la meningitis tipo B en la década del 90, y remarcó que las vacunas constituyen una de las herramientas de prevención más efectivas en la historia de la medicina.

“Cuando uno habla de prevención, el mejor ejemplo son las vacunas. Han salvado millones de vidas y han permitido erradicar enfermedades como la viruela”, sostuvo.

Asimismo, lamentó que todavía existan sectores que cuestionen la vacunación pese a la evidencia científica acumulada durante décadas.

“No entiendo cómo todavía puede haber personas, incluso dentro de sectores de salud, que se opongan a las vacunas cuando está demostrado que disminuyen la mortalidad, prolongan la vida y ayudan a erradicar enfermedades”, expresó.

También recordó que gracias a las campañas de inmunización estuvo cerca de eliminarse enfermedades como el sarampión, aunque advirtió que la discontinuidad en algunos países provocó rebrotes.

Por último, Della Maggiora remarcó que invertir en prevención sanitaria no representa un gasto sino un ahorro para el sistema de salud.

“Cuando uno invierte en prevención, en realidad está ahorrando, porque siempre es muchísimo más costoso tratar una enfermedad ya desarrollada que prevenirla”, concluyó