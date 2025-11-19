El Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL) implementó una modificación en los tiempos del semáforo ubicado en la intersección de las avenidas Juan B. Justo y De los Trabajadores. La intervención, que ya se encuentra operativa, incorpora un nuevo tiempo semafórico con giro a la izquierda en ambos sentidos, con el objetivo de ordenar el tránsito en una zona que registra un aumento de circulación por la próxima inauguración de un centro comercial.

Según informaron desde el EMVIAL, los cambios buscan mejorar la seguridad vial y optimizar el flujo vehicular en un sector que, además del tránsito habitual, sumará accesos para estacionamiento, ingreso de público y operaciones de carga y descarga vinculadas al nuevo emprendimiento comercial.

La modificación permite realizar giros a la izquierda tanto en dirección Norte-Sur como Sur-Norte, evitando así el desvío por la colectora y avenida Altair. En simultáneo, se desactivará el cruce por la rotonda de Altair, donde se colocarán delineadores viales para canalizar el tránsito de manera más eficiente.

Desde el Departamento de Señales del EMVIAL detallaron que “se incorpora un tiempo adicional al ciclo semafórico, por lo que se distribuye en ambos giros de Norte-Sur, Sur-Norte y para el cruce de las avenidas”, lo que permitirá una circulación más ordenada y segura en el área intervenida.

