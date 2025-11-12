A partir de marzo de 2026, el Impuesto Automotor en la provincia de Buenos Aires dejará de pagarse en cinco cuotas bimestrales y comenzará a abonarse en diez cuotas mensuales, según anunció la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA). El objetivo de la medida es facilitar la organización financiera de las familias y brindar mayor previsibilidad al calendario impositivo.

“Buscamos que el pago sea más liviano y permita planificar mejor los gastos del hogar”, explicó el director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard. El funcionario también adelantó que el 75% de los propietarios de vehículos pagará una patente más baja que este año, gracias a una reformulación en las tablas del tributo que ya fue incluida en el proyecto de Ley Impositiva 2026.

En concreto, la nueva estructura impositiva reducirá los tramos de 15 a solo 5, y aplicará alícuotas que irán del 1% al 4,5%. De esta manera, la provincia de Buenos Aires quedaría posicionada entre las jurisdicciones con la patente más baja del país, en relación con el valor de mercado de los vehículos.

La medida impacta directamente en más de cinco millones de bonaerenses que están alcanzados por el impuesto automotor. Según explicaron desde ARBA, el nuevo formato mensual busca también disminuir los niveles de mora y mejorar la recaudación mediante pagos más accesibles y periódicos.

Este cambio se enmarca en un conjunto de modificaciones tributarias que el gobierno de Axel Kicillof elevó a la Legislatura junto al Presupuesto 2026, y que también incluye la congelación del Inmobiliario Rural para campos afectados por inundaciones.

De ser aprobado por la Legislatura, el nuevo esquema de patentes comenzará a regir desde marzo del año próximo, con vencimientos mensuales que se extenderán hasta diciembre. La intención oficial es que el nuevo modelo se mantenga estable durante todo el ejercicio fiscal.

Fuente: Dib