El Teatro Nacional Cervantes, a través de tareas de restauración impulsadas por la Secretaría de Cultura de la Nación y su dirección, reveló hoy una serie de hallazgos históricos, entre ellos discos inéditos de Tita Merello, una escultura de Luis Perlotti y piezas patrimoniales que permanecieron décadas fuera de circulación.

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Los descubrimientos se produjeron en el marco de la puesta en valor integral del edificio, encabezada por la Secretaría de Cultura de la Nación, a cargo de Leonardo Cifelli, y la dirección del teatro conducida por Gonzalo Demaría.

Entre los materiales recuperados se encuentran 16 discos matrices metálicos utilizados para grabaciones entre 1926 y 1934, hallados en el archivo auditivo del Instituto Nacional de Estudios de Teatro (INET). El material ya fue digitalizado para su preservación y futura difusión pública.

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Entre esas grabaciones aparecen dos canciones inéditas de Tita Merello: Paquetín paquetón y Trabajar nunca. También se identificaron registros inéditos de Gloria Guzmán (Muñequita y Puñadito de sal), monólogos de Roberto Casaux, diálogos teatrales entre Angel Walk y Olga Casares Pearson, y poemas recitados por Santiago Arrieta y Berta Singerman.

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“La emoción fue muy grande al escuchar por primera vez este material sonoro original. Ello nos permite reconstruir cómo eran el teatro y la música de hace más de cien años”, señaló Laura Mogliani, gestora de colecciones del INET.

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Otro de los hallazgos relevantes fue un busto en mármol del actor Miguel Faust Rocha, realizado por el escultor Luis Perlotti en 1943. La pieza, vinculada a la recordada puesta de Martín Fierro de 1941, fue encontrada en los sótanos del teatro durante tareas de limpieza.

Tras su restauración, la escultura fue incorporada al foyer del Cervantes junto a una galería de figuras destacadas como María Guerrero, Roberto Arlt, Eva Franco y Florencio Parravicini, con códigos QR que permiten al público acceder a información y registros sonoros.

“La importancia de este hallazgo es doble: por un lado se recupera para el teatro la memoria de uno de sus más grandes intérpretes y, por el otro, se rescata una obra de uno de los escultores argentinos más destacados”, destacó Demaría.

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Las tareas también incluyeron la restauración de antepalcos con mobiliario original -bancos, espejos y percheros- y la recuperación de los llamados “burgueños”, muebles destinados a conservar bebidas frías en los palcos. Además, se reparó la marquesina histórica ubicada en la ochava de Córdoba y Libertad.

Muchos de los objetos recuperados habían quedado almacenados tras el incendio de 1961, que obligó al cierre del teatro hasta su reapertura en 1968, permaneciendo desde entonces sin intervención ni puesta en valor.

Estos trabajos se suman a otros descubrimientos recientes, como los damascos originales traídos desde España en 1921 por María Guerrero para el Salón Dorado, que también fueron restaurados por el equipo técnico.