Una pieza de ajedrez tallada en madera fue hallada en el parque histórico de la Vuelta de Obligado, en la ciudad de San Pedro, durante la construcción de sanitarios en el sector donde se concentraban las fuerzas argentinas antes del combate del 20 de noviembre de 1845.

El hallazgo fue presentado por el Grupo Conservacionista de Fósiles, equipo que conduce el Museo Paleontológico de San Pedro, y correspondería a una pieza que pudo haber sido utilizada por el ejército del general Lucio Mansilla días previos a la batalla de la Vuelta de Obligado.

Se trata de un caballo de ajedrez tallado en una pieza de madera de color marrón claro, con una altura aproximada de 3,8 centímetros y un ancho de 1,6 centímetros. El objeto fue encontrado años atrás por albañiles que realizaban obras en el lugar donde las fuerzas criollas aguardaban a la flota anglo-francesa.

La pieza apareció a unos 40 centímetros de profundidad, junto con fragmentos de proyectiles y otros restos vinculados al enfrentamiento. Todo el material se encuentra actualmente bajo resguardo del Archivo de Documentación Histórica del Museo Paleontológico de San Pedro.

Desde la institución destacaron el valor histórico del hallazgo al señalar: “No existen antecedentes del descubrimiento de este tipo de objetos lúdicos en el ámbito de aquella contienda y eso lo hace muy valioso. Es lógico deducir que, en sus ratos de descanso, los soldados ocuparan su mente con una actividad que los distrajera del inminente y brutal choque de fuerzas”.

El sector donde fue descubierto el objeto se encuentra detrás del Museo de Sitio “Batalla de Obligado”, un espacio turístico y educativo creado en 2008 de manera conjunta entre la Municipalidad de San Pedro y el equipo del Museo Paleontológico, donde se exhiben piezas recuperadas por vecinos y especialistas durante los últimos años.

Fuente: con información de DIB