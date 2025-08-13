En el marco de un allanamiento por Infracción a la Ley de Estupefacientes, personal policial desmanteló una plantación clandestina de marihuana en una vivienda ubicada en el Paraje El Boquerón. Además, un hombre de 39 años fue detenido como principal imputado.

La operación estuvo a cargo de la Oficina de Narcocriminalidad del Area de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Federal de Mar del Plata, dirigida por el fiscal federal Hércules Giffi.

El procedimiento se inició tras recibir información sobre la existencia de una plantación ilegal. Luego de obtener autorización judicial, el personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) de la Comisaría Octava, con apoyo del Destacamento Chapadmalal y el Grupo GAD, llevó a cabo tareas de investigación que incluyeron seguimientos, filmaciones, fotografías y observaciones estáticas.

Según se indicó, estas acciones permitieron recolectar pruebas suficientes para confirmar la actividad ilícita y obtener una orden de allanamiento. Como consecuencia de esto, las fuerzas policiales irrumpieron en el domicilio, donde se encontraba el imputado junto a su pareja.

En un galpón anexo, se descubrió una plantación “indoor” de 209 plantas de marihuana, cultivadas en un sistema sofisticado compuesto por 24 luces LED, dos humidificadores, un sistema de riego automático con reguladores de pH, un “timer” regulador de luz, dos aires acondicionados, media tonelada de tierra, seis “timers” automáticos, paneles eléctricos de tensión, dos sistemas auxiliares de iluminación, dos ventiladores, seis extractores reguladores de olor, dos redes de contención, material aislante metálico, chapas plateadas y líquidos fertilizantes.

Además, en el interior de la vivienda se incautaron cuatro kilos de flor de marihuana (cogollos), una escopeta Maverick 12/70 con munición, una pistola Bersa Thunder calibre 22 mm con munición, una pistola calibre 9 mm con munición, una escopeta calibre 16 con munición, un teléfono celular, dos cámaras de seguridad internas, una camioneta Toyota Hilux utilizada para el transporte y $150.350 en efectivo.

Finalizado el allanamiento, la autoridad judicial competente avaló el procedimiento y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán. Los elementos secuestrados quedaron bajo resguardo en dependencias policiales para su posterior análisis.