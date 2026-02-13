La Policía realizó un operativo en una vivienda de la ciudad ubicada en Ernesto Che Guevara, entre San Salvador y Guanahani en donde funcionaba un desarmadero clandestino. En el lugar secuestraron un auto con pedido de captura y varias autopartes vinculadas a robos recientes.

Durante el procedimiento, llevado adelante por personal de la Comisaría Undécima, encontraron un Renault Kwid que tenía pedido de secuestro activo y partes de un Ford Fiesta, ambos relacionados con causas por robo automotor.

Durante el operativo, también fue identificada y detenida una mujer de 49 años, señalada como cuidadora del lugar. Fue notificada de la causa por encubrimiento, aunque luego recuperó la libertad mientras continúa la investigación.

La causa se inició a partir de dos robos ocurridos el 8 y el 19 de enero. En ambos casos, conductores de aplicaciones de transporte denunciaron que fueron asaltados por personas armadas que les robaron sus vehículos, un Ford Fiesta y un Renault Kwid.

A partir de esos hechos, la investigación permitió dar con el predio donde se desarmaban los autos sustraídos. La Justicia sigue trabajando para determinar si hay más personas involucradas.

