Un equipo de investigadores realizó un hallazgo que podría cambiar lo que se sabe sobre los orígenes del arte. En una cueva ubicada en la isla de Muna, en Indonesia, encontraron una antigua silueta de mano pintada sobre la roca, cuya antigüedad fue estimada en unos 67.800 años.

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El descubrimiento se dio en el marco de un estudio arqueológico en la región de Sulawesi y zonas cercanas, donde ya se habían registrado otras manifestaciones rupestres. Sin embargo, esta nueva evidencia supera en antigüedad a las previamente conocidas, lo que la convierte en una de las expresiones artísticas más antiguas de la humanidad.

Para determinar su edad, los especialistas aplicaron técnicas avanzadas de datación sobre los depósitos minerales que se formaron encima de la pintura con el paso del tiempo. Esto permitió establecer un rango temporal mucho más preciso y confirmar que se trata de un registro extremadamente antiguo.

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El hallazgo no solo aporta información sobre el desarrollo temprano del arte, sino también sobre la presencia de humanos en esa parte del mundo. Según los científicos, este tipo de representaciones sugiere que ya existía una capacidad simbólica y una intención de expresión en comunidades muy antiguas.

Además, refuerza la idea de que el arte rupestre no surgió únicamente en Europa, como se creía durante mucho tiempo, sino que también tuvo un desarrollo temprano en otras regiones, como el sudeste asiático.

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Los investigadores consideran que este descubrimiento abre nuevas líneas de estudio sobre la evolución cultural de los primeros humanos y su forma de relacionarse con el entorno, dejando en evidencia que la necesidad de expresarse a través del arte es mucho más antigua de lo que se pensaba.

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