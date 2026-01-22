Durante 2025 se registró una caída en los homicidios y en los robos en la Argentina, aunque aumentaron las estafas virtuales, según informó hoy en conferencia de prensa la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.

De acuerdo con datos preliminares del Ministerio de Seguridad, el año pasado hubo 1705 personas asesinadas en el país, lo que representa una tasa de casi cinco homicidios por día. Con esas cifras, la tasa de homicidios dolosos descendió un 17%, al pasar de 4,4 en 2023 a 3,7 cada 100 mil habitantes en 2025.

La funcionaria destacó que la tendencia de los homicidios se mantiene a la baja en la última década, ya que en 2015 la tasa era de 6,6 cada 100 mil habitantes. Además, pese a los cuestionamientos del Gobierno nacional hacia la provincia de Buenos Aires, los registros oficiales indican que tanto los homicidios como los robos disminuyeron también en ese distrito durante el último año.

Monteoliva aclaró que los datos difundidos son preliminares y que aún no se publicaron los informes completos ni el detalle desagregado por provincias. No obstante, anticipó que la baja de homicidios se verificó en Córdoba, Mendoza, Tucumán y la provincia de Buenos Aires, y subrayó que “se redujo el área donde se concentra el 90% de los homicidios en 0,8% del territorio nacional”.

Según el informe, sin especificar por jurisdicción, en 2023 se habían registrado homicidios en 193 municipios, mientras que en 2025 el número descendió a 180. También se destacó el impacto del Plan Bandera en Rosario, ciudad considerada prioritaria, donde los homicidios bajaron un 22% respecto de 2024.

En comparación internacional, la ministra señaló que el 19% de los homicidios en Argentina están vinculados al crimen organizado, frente a un promedio del 51% en América Latina y del 22% a nivel mundial. Asimismo, indicó que el 51% de los asesinatos se cometen con armas de fuego y el 26% con armas blancas.

En cuanto a los robos, el Gobierno informó una baja del 20,8% en la tasa cada 100 mil habitantes, al contabilizar en conjunto los robos simples y los agravados. La cifra descendió de 1007 robos en 2024 a 798 en 2025, niveles similares a los registrados en 2020 y 2021, durante la pandemia.

La reducción de los robos fue generalizada en todo el país y ninguna de las 24 provincias mostró un incremento, incluida la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la cartera de Seguridad advirtió un cambio en las modalidades delictivas, con una migración hacia las estafas virtuales, que se encuentran en crecimiento.

Monteoliva definió este fenómeno como una “mutación” del delito y sostuvo que las estafas online “están en crecimiento, en tendencia a incrementarse”, lo que explicaría en parte la caída de los robos simples y agravados.

Fuente: con información de DIB