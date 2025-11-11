Un tren de la línea Sarmiento descarriló este martes por la tarde en el barrio porteño de Liniers, provocando momentos de tensión entre los pasajeros. El incidente ocurrió alrededor de las 15:50 horas, a la altura de la avenida Rivadavia y Timoteo Gordillo, cuando una de las formaciones que se dirigía hacia Once se salió de las vías.

Como consecuencia, 20 personas resultaron heridas, la mayoría con lesiones leves y crisis nerviosas. Ocho de ellas fueron atendidas en el lugar, mientras que doce fueron derivadas a distintos hospitales de la zona para su observación. Según los primeros reportes médicos, ninguno de los heridos presenta cuadros de gravedad.

Tras el siniestro, se desplegó un amplio operativo de emergencia con la intervención de Bomberos de la Ciudad, Policía Federal, el SAME y personal de Trenes Argentinos. Los pasajeros fueron evacuados por las vías con la asistencia de los equipos de rescate.

El servicio del Tren Sarmiento permanece interrumpido y solo circulan formaciones entre Castelar y Moreno, mientras continúan las tareas de remoción y peritaje para determinar las causas del descarrilamiento. Técnicos especializados analizan el estado de las vías y del material rodante para establecer si se trató de una falla mecánica o de infraestructura.

El accidente provocó importantes demoras y complicaciones en el transporte público del corredor oeste del Área Metropolitana. Las autoridades recomendaron a los usuarios consultar los canales oficiales antes de viajar y optar por medios alternativos hasta que se restablezca el servicio completo.

