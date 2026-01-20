El maquinista de un tren murió y al menos 20 pasajeros resultaron heridos luego de que una formación ferroviaria chocara contra un muro de contención y descarrilara en la provincia de Barcelona, España, informaron hoy fuentes oficiales.

Según precisaron las autoridades locales, el accidente involucró a un tren de Rodalies, línea R4, que circulaba entre las estaciones de Sant Sadurní d’Anoia y Gélida, en la región de Catalunya.

De acuerdo con los primeros reportes, cuatro de los heridos se encuentran en estado grave, mientras que el resto presenta lesiones de diversa consideración. La línea de emergencias 112 recibió al menos 28 llamados como consecuencia del siniestro ocurrido durante la noche.

En el lugar trabajaban 15 dotaciones de bomberos, junto a personal sanitario y fuerzas de seguridad, en el marco de un amplio operativo de emergencia. El alcalde de Gélida había señalado, antes de confirmarse el fallecimiento del maquinista, que “hay entre cuatro y seis personas graves y el resto son leves”.

Se trata del segundo accidente ferroviario registrado en España en las últimas horas, luego del choque entre dos trenes en la localidad de Adamuz, que dejó un saldo de 42 víctimas fatales, según informaron medios locales.

Fuente: con información de Noticias Argentinas