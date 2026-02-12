Vladyslav Heraskevych con el casco. Imagen de redes sociales.

Heraskevych, quien compite en la disciplina de skeleton y había sido uno de los abanderados de su delegación, tenía previsto usar durante la competencia un casco personalizado con las imágenes de 24 deportistas ucranianos muertos desde el inicio de la invasión rusa en 2022. El gesto, que describió como un “homenaje a la memoria” de sus compatriotas, fue considerado por el COI como una violación de las normas que prohíben exhibiciones con mensajes políticos en el campo de juego.

Según las “Directrices sobre la Expresión de los Atletas” de la Carta Olímpica, cualquier manifestación que pueda interpretarse como política, religiosa o ideológica está prohibida dentro de las áreas competitivas y sedes oficiales. Esas reglas, vigentes desde 2021, buscan mantener una supuesta neutralidad en los Juegos.

El COI ofreció alternativas a Heraskevych, como permitirle llevar un brazalete negro en lugar del casco para conmemorar a los fallecidos, pero el atleta se mantuvo firme en su postura. Tras negarse a aceptar las propuestas, la organización decidió «retirarle la acreditación para competir», dejándolo fuera de la prueba masculina de skeleton.

El propio atleta reaccionó con dureza tras la decisión y, desde sus redes sociales, expresó: “Este es el precio de nuestra dignidad”, reforzando que su intención era únicamente recordar a quienes ya no podían competir y dar visibilidad a las pérdidas deportivas ucranianas en medio de la guerra.

