La División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Mar del Plata de la Policía Federal Argentina llevó adelante un amplio operativo que incluyó trece allanamientos en el marco de una causa por Defraudación a los Bienes del Estado y Estafa. Las diligencias fueron ordenadas por el Juzgado Federal Nº1 a cargo de Santiago Inchausti.

En el procedimiento participaron también las DUOF de San Martín, San Isidro, Morón, Mar del Plata y Avellaneda, junto a la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones y el Departamento Operativo contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Narcotráfico.

Las medidas se concretaron tras varios meses de investigación con intervención de la Fiscalía Federal a cargo de Laura Mazzaferri. Según los investigadores, la organización delictiva operaba en Mar del Plata y en la zona norte del Gran Buenos Aires, donde promocionaba falsas inversiones en criptomonedas y cursos de trading internacionales, logrando estafar a cientos de víctimas.

Durante los allanamientos se incautaron vehículos de alta gama, una importante suma de dinero en efectivo -en moneda nacional y extranjera-, decenas de dispositivos tecnológicos, soportes de almacenamiento digital y documentación clave para el avance de la causa.

