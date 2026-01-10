Una organización integrada por seis jóvenes, uno de ellos de 19 años y los restantes menores de entre 15 y 16, fue desbaratada tras ser acusada de cometer al menos 21 robos violentos a choferes de la aplicación DIDI durante diciembre y enero en distintos barrios de Mar del Plata.

Ads

Los hechos ocurrieron en los barrios Coronel Dorrego, Belisario Roldán, Jorge Newbery, Regional, Malvinas Argentinas y José Hernández, donde los delincuentes, armados y utilizando elementos contundentes, atacaban a las víctimas, a quienes golpeaban y despojaban de vehículos, dinero, teléfonos celulares y otros efectos personales.

La modalidad consistía en exigir a los choferes que desbloquearan sus teléfonos celulares para suplantar su identidad y solicitar dinero a sus contactos mediante transferencias, utilizando incluso un alias bancario a nombre de uno de los imputados.

Ads

Puede interesarte

La investigación incluyó tareas de seguimiento, observación y recolección de testimonios, además del análisis de material publicado en redes sociales, donde los imputados se fotografiaban y grababan videos mientras circulaban en los vehículos sustraídos.

Con la colaboración de los titulares y Grupos Tácticos Operativos de las comisarías 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 7ª, 8ª, 11ª y 15ª, la Subcomisaría Parque Hermoso, la Seccional Casino, Verificadores Idóneos, Infantería, GAD, GPM y FBA, se llevaron a cabo seis allanamientos, dos en el barrio Coronel Dorrego y cuatro en Belisario Roldán, todos con resultados positivos.

Ads

Como resultado de los procedimientos, se detuvo a seis personas y se secuestró un revólver calibre 22, un arma de aire comprimido, municiones de distinto calibre, un motovehículo con pedido de secuestro, teléfonos celulares y 119 envoltorios fraccionados de cannabis sativa.

Puede interesarte

Intervino en la causa el fiscal Carlos Russo, quien dispuso la notificación de la formación de la causa conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal por el delito de robo doblemente agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma de fuego, además de la formación de causa por tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia de estupefacientes y encubrimiento, autorizando la continuidad de la investigación y sin descartar nuevos allanamientos.