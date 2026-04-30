Personal policial realizó un allanamiento con resultados positivos en una vivienda del barrio Libertad, donde se logró secuestrar teléfonos celulares, documentación de una moto con pedido de secuestro activo, autopartes, entre otros elementos que daban cuenta de que en ese lugar se desarrollaban actividades relacionadas con el desguace de vehículos.

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El hallazgo se realizó en una vivienda de French al 8400, en el marco de una investigación por robos de vehículos y motovehículos, con intervención de la Fiscalía N°2, el Juzgado de Garantías N°1 y la Fiscalía de Delito Automotor.

La medida fue ordenada tras tareas investigativas que incluyeron el análisis de cámaras de seguridad y la recolección de testimonios, lo que permitió identificar a uno de los presuntos autores y avanzar con la correspondiente orden judicial.

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Como se indicó, durante el procedimiento llevado adelante con la colaboración del Grupo GAD, se secuestraron teléfonos celulares, documentación de una moto con pedido de secuestro activo, autopartes, herramientas utilizadas para el despiece de rodados y partes de un motovehículo también con pedido de secuestro vigente.

Asimismo, en el inmueble se constató la existencia de un sector destinado al desarme de motocicletas.

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En el lugar fueron identificadas cuatro personas: una de ellas quedó imputada como presunto autor de robos agravados de vehículos en dos hechos investigados, mientras que otras dos fueron notificadas por el delito de encubrimiento y una cuarta por averiguación de ilícito.

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La investigación se vincula con al menos cuatro hechos previos de robo automotor y de motovehículos ocurridos durante abril en distintos puntos de la ciudad, con características similares en su modalidad.