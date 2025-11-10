Una investigación judicial permitió desarticular un “call center tumbero” que operaba desde el Establecimiento Penitenciario de Cruz del Eje, en la provincia de Córdoba. Tres presos y dos mujeres fueron detenidos acusados de integrar una red dedicada a estafas y extorsiones telefónicas cometidas desde el interior del penal.

Según confirmaron fuentes policiales, los internos dirigían los hechos delictivos desde su pabellón utilizando celulares ingresados de manera ilegal a la prisión. La causa, instruida por la Unidad Judicial de La Calera bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción del Distrito IV, Turno 6, a cargo de Jorgelina Gutiez, los vincula además a delitos de lesiones leves y abuso de armas agravado por precio o promesa remuneratoria.

En el marco de los allanamientos realizados en la ciudad de La Calera, la Policía de Córdoba secuestró más de dos kilos de cocaína de máxima pureza, sustancias de corte, dos motocicletas y varios cartuchos, además de los teléfonos celulares que se usaban para coordinar las estafas.

Las pesquisas se intensificaron tras la detención de una de las mujeres involucradas, en cuyo domicilio se halló un teléfono con información clave, contactos e imágenes que permitieron rastrear las comunicaciones hacia el penal.

Con esos datos, la fiscalía dispuso requisas en las celdas de Cruz del Eje, donde se incautaron más dispositivos, cargadores, chips y una sustancia vegetal compatible con marihuana, que serán peritados por organismos especializados.

Los investigadores intentan ahora determinar el grado de participación de cada detenido y establecer posibles vínculos con otras maniobras similares registradas en distintas provincias. Este tipo de modalidad delictiva, donde los reclusos coordinan estafas desde la cárcel mediante cómplices en libertad, se repite con frecuencia en distintos puntos del país.

En agosto pasado, un caso de extorsión en el que estaba involucrada una menor derivó en un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N°13 de Junín, donde se hallaron dos celulares en poder de un preso que también actuaba con una cómplice.

La Fiscalía de Córdoba continúa con la investigación para desentrañar la red completa y determinar si el grupo actuaba bajo una estructura organizada con ramificaciones fuera del ámbito carcelario.

Fuente: Infobae