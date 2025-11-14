Una organización dedicada al tráfico ilegal de personas que operaba en Mar del Plata, Santa Clara del Mar y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue desbaratada a partir de siete allanamientos simultáneos realizados por Prefectura Naval Argentina, y que concluyeron con la detención de cuatro personas.

Seis de estos procedimientos se efectuaron en distintos puntos de Mar del Plata, uno en Santa Clara del Mar y el restante en Capital Federal. Los detenidos son un hombre oriundo de Túnez, otro de Marruecos, una mujer de Siria y un argentino. Además, se identificó a dos individuos de nacionalidad turca que habrían ingresado al país mediante la facilitación de esta red.

Durante los allanamientos, Prefectura secuestró una importante cantidad de armas de fuego, entre ellas pistolas semiautomáticas de diversos calibres, carabinas, un revólver, un subfusil y un fusil de repetición. En uno de los domicilios requisados en Mar del Plata se incautaron más de 2500 municiones, 4000 fulminantes para recarga, aproximadamente tres kilos y medio de pólvora y más de 35 cuchillos.

También se decomisaron pesos y dólares en efectivo, teléfonos celulares, notebooks, una cámara fotográfica, un dispositivo postnet y memorias externas. El total de lo incautado supera los 40 millones de pesos. Entre los elementos de interés para la causa se encontraron tarjetas de inscripción de matrimonio y documentación vinculada a la tramitación de pasaportes, lo que refuerza la hipótesis investigativa centrada en el tráfico ilegal de inmigrantes.

Las órdenes de allanamiento y detención fueron libradas por el Juzgado Federal N°3, a cargo de Santiago Inchausti, y la Secretaría Penal N°8, cuyo titular es Pablo Dallera. La causa cuenta con la intervención del Área de Transición de la Unidad Fiscal Mar del Plata, encabezada por Santiago Eyherabide y el auxiliar fiscal Hércules Giffi, en articulación con la Unidad Fiscal Especializada en Crimen Organizado (UFECO), a cargo del Santiago Marquevich.

