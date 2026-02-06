Una red de “delivery de drogas” fue desbaratada a partir de un operativo en el barrio San José, que dejó como saldo el secuestro de cocaína, 92 pastillas de éxtasis y más de 4 millones de pesos. Además, dos dealers y dos compradores fueron detenidos.

La investigación judicial que comenzó a fines de 2025 permitió desarticular una organización dedicada a la venta de estupefacientes bajo la modalidad “delivery”.

El hecho se efectuó cuando un hombre de 25 años y una mujer de 24 se encontraban vendiendo estupefacientes a un hombre de 50 años en la esquina de Catamarca y San Lorenzo y fueron detenidos por oficiales de la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos y Crimen Organizado.

Tras esa intervención se realizó un allanamiento en el barrio Pueyrredón en donde lograron secuestrar 272 gramos de cocaína fraccionados en trozos, 6 gramos de droga conocida como “Tucci”, 91 pastillas de éxtasis con el escudo de Harley Davidson, además de sustancias utilizadas para el corte y estiramiento de drogas, balanzas de precisión, teléfonos celulares, documentación relevante y más de cuatro millones de pesos en efectivo. También quedaron bajo investigación un automóvil Ford Focus y una motocicleta Honda CB Twister utilizados en la operatoria.

La causa se había iniciado luego de que la Justicia recibiera información sobre un domicilio donde un hombre estaría vendiendo drogas de manera sistemática y también con envíos a domicilio. A partir de ese dato, personal especializado inició tareas de seguimiento e inteligencia que permitieron confirmar la maniobra delictiva.

Según se estableció, las ventas se realizaban a través de contactos previos por aplicaciones de mensajería instantánea. Los compradores acordaban la entrega y efectuaban los pagos mediante billeteras virtuales. Con el correr de los días, los investigadores detectaron que no actuaba una sola persona, sino que había otros involucrados que participaban en la compra, el ocultamiento y la distribución de las sustancias.

La causa es instruida por la UFI de Estupefacientes del Departamento Judicial Mar del Plata. Los tres aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, mientras continúa el análisis del material secuestrado.

