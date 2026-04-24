El procedimiento se realizó en las primeras horas de ayer en el barrio Villa Cariño, tras una investigación que se extendió durante varias semanas y estuvo a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales local.

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La causa contó con la intervención del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos – Oficina de Narcocriminalidad, dirigida por el fiscal Santiago Eyherabide, y derivó en una orden de allanamiento emitida por el Juzgado Federal a cargo de Santiago Inchausti.

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Durante el operativo, los efectivos irrumpieron en una vivienda donde funcionaba un invernadero con plantas de marihuana destinadas a la venta. Además, detectaron un sector preparado para el acopio de cogollos listos para su distribución.

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En el lugar se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, balanzas de precisión y distintos elementos vinculados al cultivo y procesamiento de la droga. El responsable del inmueble, un hombre mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia.