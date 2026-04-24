Desbaratan un punto de cultivo y venta de drogas en Mar del Plata
La Policía Federal Argentina desarticuló un punto de cultivo, acopio y comercialización de estupefacientes en la ciudad de Mar del Plata, en el marco de un operativo llevado adelante bajo lineamientos del Ministerio de Seguridad de la Nación.
El procedimiento se realizó en las primeras horas de ayer en el barrio Villa Cariño, tras una investigación que se extendió durante varias semanas y estuvo a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales local.
La causa contó con la intervención del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos – Oficina de Narcocriminalidad, dirigida por el fiscal Santiago Eyherabide, y derivó en una orden de allanamiento emitida por el Juzgado Federal a cargo de Santiago Inchausti.
Durante el operativo, los efectivos irrumpieron en una vivienda donde funcionaba un invernadero con plantas de marihuana destinadas a la venta. Además, detectaron un sector preparado para el acopio de cogollos listos para su distribución.
En el lugar se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, dinero en efectivo, balanzas de precisión y distintos elementos vinculados al cultivo y procesamiento de la droga. El responsable del inmueble, un hombre mayor de edad, quedó a disposición de la Justicia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión