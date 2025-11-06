En el marco de un operativo coordinado por el Departamento de Casos Especiales destinado a combatir el robo de automóviles, la Policía llevó a cabo una inspección y posterior clausura de un taller de chapa y pintura, señalado por su vinculación con delitos de encubrimiento agravado y adulteración de documentación vehicular.

El procedimiento se realizó en un establecimiento ubicado sobre la calle Roosevelt en el partido de La Matanza. Fuentes relacionadas con el caso señalaron que la intervención se originó tras una investigación impulsada desde la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFIJ) N° 1 de La Matanza, que ordenó intensificar los controles sobre actividades sospechosas relacionadas con el robo y comercialización de autos y piezas de procedencia ilícita.

El operativo desplegado permitió identificar y detener a cuatro adultos, identificados como F. M. L., de 48 años, y M. P. R., de 59 años, ambos de nacionalidad boliviana. También D. D. L. y E. V. L., los dos de 26 años. Todos quedaron imputados por el delito de encubrimiento agravado y violación del artículo 289 del Código Penal Argentino.

Durante la inspección, la Policía procedió al secuestro de cinco vehículos. Entre ellos, una Renault Duster, que presentaba pedido de secuestro activo desde el 29 de marzo de 2021 por robo automotor. Además, se incautó una Ford F 150, que había sido robada el 7 de enero de 2019. El personal policial también encontró una Renault Kangoo, con número de identificación vehicular adulterado; un Volkswagen Gol, que presentaba la numeración suprimida; y un Chevrolet Aveo, también adulterado.

De acuerdo con los datos recabados, los efectivos hallaron en el lugar, ubicado en Villa Celina, tres bloques de motocicletas sin numeración visible, así como una importante cantidad de autopartes; entre ellas, 12 paragolpes, 8 puertas, 6 portones traseros y 6 ópticas provenientes de distintos vehículos. Y se confiscaron herramientas asociadas a actividades de desguace y manipulación automotor.

No obstante, durante el procedimiento, se pudo establecer que el taller carecía de documentación habilitante para su funcionamiento, lo que llevó a su inmediata clausura. Fuentes del caso explicaron que la labor de inteligencia policial se desarrolló con el objetivo de “neutralizar actividades vinculadas a organizaciones que se dedican a la captación, ocultamiento y posterior fragmentación de automóviles y motocicletas”.

Los detenidos quedaron a disposición de la UFIJ N° 1 de La Matanza, donde continuarán las actuaciones judiciales orientadas a determinar el grado de responsabilidad de cada uno en los hechos investigados.

