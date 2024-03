La organización de la feria que se lleva adelante en la Plaza Rocha de nuestra ciudad nace desde el trabajo conjunto entre la Secretaría de Producción del Municipio de General Pueyrredón, y los feriantes mismos como búsqueda de una salida laboral para muchas familias.

Inicialmente hubo inscriptas para formar parte de dicha feria más de 1500 personas, de la cual tomando en cuenta necesidades y oportunidades, y realizando un trabajo extenso de organización se logró seleccionar un total de 320 personas titulares y su suplente, para que ocupen los lugares físicos que la plaza permite colocar. El listado fue entregado a Inspección General para que a través del Departamento Operativo realice las tareas de contralor.

Según informaron desde Inspección General "en la organización primaria de los listados aparece la figura de una feriante conocida quien con otras mas toman la posta como voceros del grupo de la feria".

"Está señora, abusando del poder entregado por los feriantes y la confianza depositada en ella por el municipio, se impone frente a sus compañeros de manera autoritaria diciendo que es ella quien alquila las mesas que se utilicen para la feria, condición sine qua non para estar en la misma. Aproximadamente unas 2 mesas promedio por persona. Con un valor al día de la fecha de entre 700 y 750 pesos", expresaron desde la comuna.

A priori se debe tener en cuenta que la feria se desarrolla todos los días martes y viernes del mes, de todo el año.

"Si realizáramos la cuenta de la ganancia de esta señora, un total aproximado de $3.840.000, cifra derivada del cálculo de 2 mesas por feriante, por 8 días en el mes", manifestó la fuente consultada.

"Este número es solo del alquiler de mesas de Plaza rocha, dado que la misma realiza el mismo alquiler de mesas en la feria de la plaza ubicada en (Barrio Belgrano)", agregaron.

"No alcanzándole a la señora, con el arrendamiento que lleva adelante, ha tomado la decisión de ser ella quien permite que se coloquen otras personas que no están en la lista en la plaza, pasando por encima de sus propios compañeros de feria, y de aquellas personas que siguen en lista de espera para conseguir un lugar para poder trabajar", continúa el relato de las fuentes de Inspección General.

Dicho esto, informaron que en el día de la fecha, "los inspectores actuantes del departamento operativo se hicieron presentes en la feria a fin de realizar el control de que estén trabajando exclusivamente aquellas personas que están autorizadas. Encontrando como en muchas oportunidades anteriores irregularidades, tales como personas que no están listadas y manteros".

"Habiendo comunicado previamente en más de una oportunidad a esta señora, no alquilar a los no autorizados y manteros, porque está prohibido y concluiría dicha actividad con el secuestro de las mesas utilizadas por los mismos, se procedió a cargar el secuestro previo aviso a la misma", agregó.

"Lo cual desencadenó por parte de ella un accionar violento para con los inspectores, insultándoles y arengando a los feriantes a que tomaran por la fuerza los elementos secuestrados", agregan desde Inspección General.

Se informó también que "todo esto fue posible porque la señora cuenta con un grupo de hombres que custodian, cobran y son utilizados de manera disuasiva ante cualquier conflicto que acontezca en la plaza, y fueron quienes agredieron físicamente en otra oportunidades a los inspectores municipales".