En Mar del Plata, una investigación de la Justicia Federal permitió descubrir una plantación de cannabis en un predio ubicado en el barrio El Casal, en la zona cercana a la Autovía 2.

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El operativo fue llevado adelante por personal de la Dirección de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, que incautó una importante cantidad de plantas, además de armas de fuego, municiones y vehículos. En el lugar fueron aprehendidos cuatro hombres señalados como responsables del establecimiento.

Según se informó, el predio contaba con sectores destinados tanto al cultivo como al secado y acopio de la sustancia, con ejemplares en distintas etapas de crecimiento. Ninguno de los involucrados contaba con autorización legal para la producción con fines medicinales o terapéuticos.

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La causa se había iniciado meses atrás a partir de una denuncia en la fiscalía federal, y avanzó con tareas investigativas que incluyeron el uso de drones, lo que permitió confirmar la existencia del cultivo y su presunta vinculación con la comercialización ilegal.

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