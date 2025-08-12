Tras varios meses de investigación, la Policía de la Provincia de Buenos Aires logró desbaratar una organización narco que operaba desde el barrio Villa Curita, en José León Suárez, partido de San Martín, liderada por una mujer identificada como Laura M. G., alias “La Gorda Laura”.

El operativo incluyó veinte allanamientos simultáneos y contó con la intervención del Juzgado Federal N° 2 de San Martín, a cargo de Alicia Vence, y la Secretaría N° 6 de Juan Ignacio Furia.

La red criminal tenía como principal pantalla la Planta Recicladora de Residuos “Firmes al pie de la montaña”, ubicada dentro del predio del CEAMSE. También utilizaba otros dos establecimientos, presentados como recicladoras, un comedor comunitario y un corralón de materiales. Desde allí se coordinaban las actividades ilícitas y se alquilaban inmuebles a personas de confianza para acopio y distribución de estupefacientes.

Durante la investigación, iniciada en noviembre de 2024, se intervinieron cinco líneas telefónicas y se detectaron maniobras para encubrir la venta de droga bajo la supuesta comercialización de artículos de higiene o alimentos. Asimismo, se identificó a J. J. A. P., alias “Pelado”, como uno de los compradores mayoristas, con domicilios en San Martín y Morón.

El operativo culminó con la detención de ocho integrantes, incluyendo a “La Gorda Laura”, sus dos hijas y su yerno, además de la aprehensión de veinte mayores y dos menores. Entre los elementos secuestrados figuran 2.853 dosis de cocaína (1,2 kilos), 341 gramos de marihuana, dos pistolas 9 mm, una con numeración suprimida, un revólver calibre .38, 115 municiones, 25 teléfonos celulares, 20 automóviles, tres motos y autopartes con pedido de secuestro, además de unos 900 mil pesos.

Con esta acción, las autoridades aseguraron haber asestado un golpe significativo a la logística, distribución y estructura financiera de la banda, afectando de manera directa la operación territorial del narcotráfico en el partido de San Martín.

Fuente: Dib