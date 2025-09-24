La Policía Bonaerense encontró este miércoles por la mañana dos cuerpos en una casa de Florencio Varela en el marco de la investigación por la desaparición de tres chicas en La Matanza. El procedimiento derivó en dos nuevas detenciones y hasta el momento son cuatro los arrestados.

Ads

El hallazgo se produjo minutos antes de las 8 en una vivienda ubicada en Chañar y Jachal, donde los peritos también detectaron manchas que podrían ser de sangre. En el lugar intervino personal de Policía Científica y la fiscal a cargo de la causa, quienes trabajan para confirmar si los restos hallados guardan relación con la desaparición.

Los demorados son un hombre y una mujer que residirían en la propiedad allanada, aunque las autoridades mantienen absoluto hermetismo sobre su posible vinculación con el caso.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, los investigadores realizaron durante la noche del martes allanamientos en los barrios Santa Rosa y Mayol. Una de las pistas que siguen es una Chevrolet Tracker blanca en la que fueron vistas subir tres mujeres el viernes por la noche en La Tablada. La patente detectada resultó ser falsa, lo que indica que el vehículo era robado o circulaba con documentación adulterada.

Las jóvenes desaparecidas fueron identificadas como Morena Verri y Brenda del Castillo, ambas de 20 años, y su amiga Lara Morena Gutiérrez, de 15, vistas por última vez el 19 de septiembre en la YPF de Camino de Cintura y Avenida Crovara. Sus teléfonos celulares se apagaron poco después y no se volvió a tener noticias de ellas.

Ads

“Todavía no tenemos algo concreto, desde esa noche hasta ahora no sabemos nada”, señaló Sabrina, la madre de Morena Verri, quien confirmó que las imágenes analizadas por la fiscalía no corresponden a las tres chicas.

Fuente: TN