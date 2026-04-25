Un operativo conjunto encabezado por el Municipio permitió desarticular una ocupación irregular en la zona de Champagnat y Juan B. Justo, donde fueron demorados dos hombres, uno de ellos con un requerimiento judicial vigente.

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La intervención fue realizada por personal de la Patrulla Municipal. Al arribar al lugar, los agentes constataron que tres individuos se encontraban dentro de la propiedad.

Según se informó, al momento de ser identificados, los hombres se negaron a aportar sus datos personales, por lo que se procedió a verificar su situación a través de los sistemas correspondientes. En ese marco, se determinó que uno de ellos tenía un pedido de captura activo.

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Como resultado del procedimiento, dos personas fueron aprehendidas: una por el requerimiento judicial y otra por portar un arma blanca. Durante el accionar, ambos adoptaron una conducta agresiva hacia el personal interviniente. Posteriormente, fueron trasladados a la Comisaría Cuarta.

En paralelo, cuadrillas del EMSUR realizaron tareas de limpieza y acondicionamiento del inmueble, con el objetivo de recuperar el espacio.

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Desde el Municipio indicaron que este tipo de operativos forman parte de una estrategia sostenida para intervenir ante situaciones que comprometen el uso del espacio público y la seguridad en distintos sectores de la ciudad.

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