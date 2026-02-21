La Municipalidad llevó adelante un operativo de desalojo y recuperación de una construcción ubicada en el barrio Los Pinares, tras denuncias vecinales por molestias constantes y situaciones de inseguridad generadas por el uso irregular del inmueble.

La intervención fue coordinada en Strobel y Monseñor Zabala por la Secretaría de Seguridad y ejecutada por la Patrulla Municipal con el acompañamiento de personal policial. En el lugar se procedió al desalojo de la edificación y a la identificación de dos hombres, uno de los cuales registraba antecedentes, quienes fueron retirados del sitio.

Como parte del procedimiento, se realizaron tareas de limpieza integral de la vivienda y una demolición parcial en el sector de mayor conflicto, con el objetivo de impedir que el espacio vuelva a ser utilizado como punto de encuentro y evitar nuevas situaciones que afecten la convivencia barrial.

Desde el Municipio destacaron la importancia de este tipo de acciones para “dar respuesta a los reclamos de los vecinos, prevenir situaciones de riesgo y garantizar el uso adecuado, seguro y conforme a la normativa vigente de los espacios públicos y privados”.

