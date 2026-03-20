La violenta situación ocurrida en la Comisaría Decimosexta de Mar del Plata derivó en la inmediata desafectación del agente involucrado, luego de que una comerciante denunciara haber sido empujada y maltratada cuando intentaba radicar una denuncia por una presunta estafa en redes sociales.

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Recordemos que el episodio, el cual quedó registrado por las cámaras del lugar, generó un fuerte repudio en la comunidad marplatense.

Según se informó oficialmente, el efectivo “ya fue desafectado del servicio y no puede cumplir ninguna función de policía hasta que se resuelva su cesantía”, un proceso que, indicaron, podría definirse en el corto plazo.

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De acuerdo al relato de la víctima, el agente no solo le negó la posibilidad de radicar la denuncia al considerar que no existía delito, sino que además la insultó y posteriormente la expulsó de la dependencia de manera violenta.

El caso es ahora materia de investigación administrativa, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes para determinar las responsabilidades del uniformado en el hecho.

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